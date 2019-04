Con su ministerio en Laurel Park, sacerdote quiere oler no a ovejas, pero a ‘caballos’

Norma Montenegro Flynn

Norma Montenegro Flynn, a freelance writer for the Catholic Review and a contributor to Catholic News Service, is a communications consultant. She has worked in Catholic communications for seven years and is a graduate of American University, where she pursued journalism studies. Norma lives in the Annapolis area with her family.

Norma Montenegro Flynn es una periodista independiente que contribuye artículos para Catholic Review y Catholic News Service. Ella ha trabajado en comunicaciones en el campo católico por varios años y estudió periodismo en la American University en Washington D.C.