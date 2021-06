Preguntas y respuestas sobre el voto de los obispos de Estados Unidos para redactar un documento sobre el significado de la Eucaristía en la vida de la Iglesia

¿Por qué los obispos están haciendo esto ahora?

Desde hace algún tiempo, una de las principales preocupaciones de los obispos ha sido la disminución de la creencia y la comprensión de la Eucaristía entre los fieles católicos. Esta fue una preocupación lo suficientemente profunda y de hecho motivó el tema del plan estratégico de los obispos para el período 2021-2024 que es “Created Anew by the Body and Blood of Christ: Source of Our Healing and Hope” (Creado de nuevo por el Cuerpo y la Sangre de Cristo: Fuente de Nuestra Sanación y Esperanza). Este importante documento sobre la Eucaristía servirá como base para el Proyecto de Avivamiento Eucarístico de varios años, un gran esfuerzo nacional para revivir la fe eucarística en nuestro país. En vista de la intensidad y pasión demostradas en las intervenciones individuales realizadas por los obispos durante la reunión de la semana pasada, quedó claro que cada obispo ama profundamente la Eucaristía.

¿Votaron los obispos para prohibir a los políticos recibir la Sagrada Comunión?

No, esto no estaba sujeto a votación o debate. Los obispos no tomaron ninguna decisión sobre vetar a nadie para recibir la Sagrada Comunión. Cada católico, independientemente de si ocupa un cargo público o no, está llamado a una conversión continua, y los obispos de Estados Unidos han enfatizado repetidamente la obligación de todos los católicos de apoyar la vida y la dignidad humanas y otros principios fundamentales de la enseñanza moral y social católica.

¿Van a emitir los obispos una política nacional sobre negar la Comunión a los políticos?

No. No habrá una políticanacional sobre negar la Comunión a los políticos. La intención es presentar una explicación clara sobre las enseñanzas de la Iglesia para generar una mayor conciencia entre los fieles de cómo la Eucaristía puede transformar nuestras vidas y acercarnos a nuestro creador y la vida que él quiere para nosotros.

¿El Vaticano les dijo a los obispos que no avanzaran en la redacción del documento?

No. La Santa Sede animó a los obispos a establecer un diálogo y una amplia consulta. La reunión de la semana pasada fue la primera parte de ese proceso. Es importante señalar que la colaboración y consulta entre los obispos será clave en la redacción de este documento.