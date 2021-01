Declaración del Arzobispo William E. Lori sobre las protestas contra el Capitolio de EE. UU.

For Immediate Release

Tuesday, Jan. 6, 2021

BALTIMORE, 6 de enero – “Nuestros corazones están dolidos al presenciar las chocantes protestas ilegales que ocurren en la capital de nuestra nación. Oramos fervientemente por la paz y por la protección de Dios sobre nuestro país, nuestros legisladores y todos aquellos en peligro este terrible día. Que en todo el país los estadounidenses de buena voluntad y amantes de la paz se unan para generar paz, reconciliación y sanación en nuestra nación herida y quebrantada, que permanece y debe ser siempre una, bajo Dios.”

