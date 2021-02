Declaración de la Arquidiócesis sobre el p. Daniel Mentesana

BALTIMORE, MD – El Padre Daniel Mentesana, IVE, sacerdote de la orden religiosa del Instituto del Verbo Encarnado y ex capellán de la Gruta del Santuario Nacional y del Santuario Nacional de Santa Isabel Ann Seton, ambos ubicados en Emmitsburg, MD, ha sido acusado de una relación inapropiada con una mujer adulta que ocurrió fuera de la Arquidiócesis de Baltimore. La Arquidiócesis de Baltimore ha retirado las facultades canónicas del Padre Mentesana para que no pueda participar en el ministerio en la Arquidiócesis. Ya no reside en el área de Emmitsburg.

La Arquidiócesis de Baltimore insta a cualquier persona que tenga conocimiento de conducta inapropiada por parte del clero u otro personal de la Iglesia a informar a los funcionarios de la Iglesia siguiendo las instrucciones que se encuentran en el sitio web de la Arquidiócesis (www.archbalt.org) haciendo clic en la pestaña “Ethics Hotline” en la parte de arriba de la página, llamando al 888-572-8026 o comunicándose con la Canciller de la Arquidiócesis de Baltimore, Dra. Diane L. Barr al 410-547-5446.

Contacto con los medios

Christian Kendzierski

410-547-5378

917-882-1358